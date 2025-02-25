Auf Streife
Folge 263: Räuberfine
24 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Ein kleines Mädchen wird beim Klauen im Supermarkt erwischt und flieht zu ihrer neuen Freundin. Die Beamten befürchten, dass die ominöse Freundin die Kleine zum Klauen genötigt hat. - Panik in einem Büdchen: Ein 63-Jähriger bricht zusammen. Nachdem die Beamten dem Rentner helfen, wird die Kasse des Kiosks geplündert ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1