SAT.1Staffel 11Folge 270
Folge 270: Die homogene Truppe

24 Min.Ab 12

Eine lesbische Handballtrainerin wird beschuldigt, eine Kamera in die Umkleide der jungen Handballerinnen montiert zu haben. - Weil eine junge Frau in einem Restaurant ihr Baby stillt, rastet ein Gast aus und ruft die Polizei. Welche Geschichte die Polizisten vor Ort erwartet, macht alle Beteiligten sprachlos.

