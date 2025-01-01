Koitus in der FamilienkutscheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 280: Koitus in der Familienkutsche
23 Min.Ab 12
Liebesspiel in der Familienkutsche: Das Auto, in dem sich ein Teenie-Pärchen vergnügt, wurde gestohlen gemeldet. Als die Beamten das minderjährige Mädchen nach Hause bringen, stellt sich heraus, dass ihre Mutter die Anzeige aufgegeben hat, um ihre Tochter zu finden. Was hat die aufbrausende Frau zu verbergen? - Die Streifenpolizisten entdecken eine Rollstuhlfahrerin, die wegen einer Fischlaichlache auf der Rampe vor ihrer Wohnung gestürzt ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1