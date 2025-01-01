Auf Streife
Folge 287: Baby ausgesetzt
24 Min.Ab 12
In der Früh wird ein Baby vor einem Kiosk gefunden. Offensichtlich hat jemand das Kind bewusst dort abgelegt, denn nicht weit entfernt entdecken die Beamten einen Zettel. Die Nachricht auf dem Papier hinterlässt große Fragen. - Während ihrer Arbeit wird eine Paketbotin niedergeschlagen. Die Beamten finden eine Drohung an einem der Klingelschilder und glauben den Täter gefunden zu haben, bis ein weiterer Zeuge erscheint ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1