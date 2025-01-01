Auf Streife
Folge 29: Lady in Red
45 Min.Ab 12
Während eines Besuchs im SM-Studio wird ein Mann von einer Domina angezündet! War es Teil des Sexspiels? - Ein Straßenzauberer wird beschuldigt, Passanten mit einem Zaubertrick das Geld aus der Tasche zu ziehen! - Zwei betrunkene Freunde landen nach einem Clubbesuch auf der Wache Köln-Mülheim: Einer von ihnen wurde vor dem Feiern bestohlen. - Auf dem Weg zur Arbeit fährt eine benommene Krankenschwester fast ihren Nachbarn um ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1