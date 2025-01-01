Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lieber eine Spende mit Schrecken, als eine Schrecke ohne Spende

SAT.1Staffel 11Folge 292
23 Min.Ab 12

Während des Spendensammelns verschwindet einer der Spendensammler inklusive Einnahmen und Fahrzeug. - Ein Rentner verschwindet spurlos aus der Wohnung seiner Tochter, in der soeben eingebrochen wurde. Mit Unterstützung eines wachsamen Nachbars finden die Beamten eine erste Spur ...

