Auf Streife
Folge 294: Schläferstündchen
23 Min.Ab 12
Der Freund einer WG-Bewohnerin wird beschuldigt, eine ihrer Mitbewohnerinnen sexuell belästigt zu haben. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann diese Tat nicht freiwillig begangen hat. - Auf Streife ertappen die Beamten zwei Jugendliche, die sich an dem Inhalt eines Postkastens bedienen. Doch die Jungs sind nicht die Einzigen, die ein enormes Interesse an dem Briefkasten haben.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1