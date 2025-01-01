Auf Streife
Folge 40: Gone Baby
45 Min.Ab 12
Eine Frau fährt mit ihrem SUV in die Waschstraße. Als der Wagen herausfährt, sitzt ein Mann am Steuer! - Auf dem Revier zeigt sich ein Mann wegen Kleptomanie an. Als die Tochter hinzukommt, beteuert sie, dass er so etwas nie tun würde! - In einem Sonnenstudio werden die Kundinnen mit einer versteckten Kamera gefilmt. Der Verdacht fällt auf den schrägen Dauerkunden. - Bei einem Spaziergang glaubt eine Rentnerin beobachtet zu haben, wie ein brutaler Übergriff stattgefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1