Folge 62: Unmenschliche Abgründe
45 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 12
Ein Obdachloser betritt zweimal am Tag die Wache Köln-Mülheim mit einer Selbst-Anzeige für Vergehen, die nicht stattfanden. - Auf dem Revier streiten sich zwei Männer um eine Gitarre, die dabei zerbricht und den Grund des Streits aufzeigt. - Auf einer Trauerfeier ist das Verhalten der Gäste besorgniserregend. Einigen ist übel, andere sind außer sich. - Einbruch in die Wohnung einer 34-Jährigen: Es ist nichts gestohlen worden, doch der Einbrecher hat sich heimisch gefühlt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
