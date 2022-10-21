Auf Streife
Folge 65: Der Haudegen
44 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12
Ruhestörung durch eine WG: Als die Polizei vor Ort ist, kommt ihnen ein blutender Mann im Fechtanzug entgegen. - Ein Vater schleppt einen Mann auf die Wache: Dieser hat im Garten um die Liebe der Tochter gebuhlt, aber sie kennt ihn gar nicht! - Ein Lieferdienst wählt den Notruf: Ein Mitarbeiter ist unerreichbar, seit er bei einem schwierigen Kunden war! - Als eine Frau das Grab ihres Vaters besucht, wird in ihr Auto eingebrochen und alles gestohlen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
