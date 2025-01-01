Auf Streife
Folge 76: Ich dachte, ich kenne dich
44 Min.Ab 12
Im Parkhaus wurde der Wagen einer Frau von einem anderen beim Ausparken gerammt. Der Fahrer ist flüchtig! - Zwei Schwestern zeigen einen Raubüberfall an. Zeitgleich berichtet ein Callboy, dass er während seiner Dienste bestohlen wurde. - Die Polizisten finden einen brennenden Kinderwagen in einer Werkstatt vor. Die Nachbarin erkennt den Wagen als den ihren. - Ein Schlafwandler filmt seine Nachtaktivitäten. Das Video zeigt Erschreckendes: Er betatschte seine Mitbewohnerin!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1