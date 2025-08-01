Restaurantbesitzer nach Lieferung illegaler Jagdtrophäen verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 100: Restaurantbesitzer nach Lieferung illegaler Jagdtrophäen verschwunden
45 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12
Eine Kellnerin bringt ein Paket mit Jagdtrophäen auf die Wache. Sie befürchtet, dass ihr Chef mit diesen illegal handelt, doch er ist spurlos verschwunden. - Kampflärm im Wohnhaus: Der Mieter wird eingesperrt und verletzt im Bad gefunden! Der Schwager soll das gewesen sein, nachdem die Frau des Opfers bei diesem zu Besuch war. - In der Überwachungskamera entdecken die Beamten ein Paar bei einem anstößigen Fotoshooting am Streifenwagen! Plötzlich bricht die Frau zusammen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1