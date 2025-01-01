Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Neue Liebe mit geborgtem Geld spurlos verschwunden

SAT.1Staffel 12Folge 109
Neue Liebe mit geborgtem Geld spurlos verschwunden

Neue Liebe mit geborgtem Geld spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 109: Neue Liebe mit geborgtem Geld spurlos verschwunden

44 Min.Ab 12

Eine Unfallchirurgin meldet mit einem Röntgenbild ihren Freund als vermisst. Auf dem Röntgenbild ist zu sehen, dass ihm die Finger gebrochen wurden. - Eine Frau vermutet, dass ihr Freund versucht hat, sich umzubringen. Bewusstlos bringt sie ihn zur Wache. Aber woher stammen die Würgemale an seinem Hals? - Ein Anwohner ruft die Polizei, weil im Garten seines Nachbarn ein Zelt brennt. Angeblich wissen die Hausbesitzer davon nichts.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen