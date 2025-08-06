Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Frau kommt mit Sprengstoffgürtel auf die Wache

SAT.1Staffel 12Folge 112vom 06.08.2025
Frau kommt mit Sprengstoffgürtel auf die Wache

Frau kommt mit Sprengstoffgürtel auf die WacheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 112: Frau kommt mit Sprengstoffgürtel auf die Wache

44 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12

Eine nervöse Frau mit einem Sprengstoffgürtel und einer Mini-Kamera um den Bauch betritt die Wache. Aus einem Handy ertönt eine verzerrte Stimme mit einer Forderung an die Polizei! - Eine Frau wird aufs Bahngleis geschubst und von einer Passantin gerettet. Der mutmaßliche Gleis-Schubser wollte sich angeblich nur gegen eine große Spinne wehren. - Die Polizisten sehen in der Nähe eines Fahrradgeschäfts einen Unfall: Ein SUV hat ein Fahrrad samt Kindertransportanhänger erfasst!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen