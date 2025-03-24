Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Kleine Schwester nach wilder Park-Party verloren

SAT.1Staffel 12Folge 115vom 24.03.2025
Kleine Schwester nach wilder Park-Party verloren

Kleine Schwester nach wilder Park-Party verlorenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 115: Kleine Schwester nach wilder Park-Party verloren

44 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Eine 18-Jährige soll auf ihre kleine Schwester aufpassen, als sie zu einer Party im Park eingeladen wird. Kurzerhand nimmt sie die Kleine mit und verliert sie dort aus den Augen. - Während der Pause werden die Beamten Zeugen, wie eine Fahrradfahrerin an einer sich öffnenden Autotür verunfallt. Vom Fahrer des Pkw fehlt aber jede Spur. - Eine Frau bummelt durch den Sexshop. Währenddessen wird ihr Mann vor der Tür mit einem Baseballschläger verprügelt ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen