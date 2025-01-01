Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mann begeht Überfall - Mit Bombe um den Hals

SAT.1Staffel 12Folge 116
Mann begeht Überfall - Mit Bombe um den Hals

Folge 116: Mann begeht Überfall - Mit Bombe um den Hals

45 Min.Ab 12

Eine Frau wird von einem maskierten Mann mit einer Bombe um den Hals überfallen. Er fordert sie auf, den Safe der Firma leer zu räumen! - Eine 17-Jährige fährt ohne Begleitung Auto. Plötzlich springt ihr ein Werbebote vor die Motorhaube. Sie flüchtet zur Polizei und der Mann folgt ihr! - Ein Fernmeldetechniker und sein Kollege setzen den Notruf ab: Bei einem Kundenbesuch ist einer von ihnen niedergeschlagen worden. Die Auftraggeberin ist seitdem verschwunden ...

