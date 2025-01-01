Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 12Folge 12
44 Min.Ab 12

Eine Frau wird seit Tagen von Fremden sexuell per Mail belästigt. Als sie ein Paket mit Spitzendessous bekommt, sucht sie Hilfe! - In einer Waschstraße versucht ein Mann, Blutflecken von der Rückbank zu entfernen. Eine Mitarbeiterin ruft die Polizei! - Die Beamten beruhigen zum wiederholten Mal ein zerstrittenes Ex-Paar. Sie wohnen im selben Haus und geraten regelmäßig aneinander. - Eine Frau soll einen Staubsaugerroboter manipuliert haben, um den Nachbarn auszuspionieren!

