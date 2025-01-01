Auf Streife
Folge 12: Rachel
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird seit Tagen von Fremden sexuell per Mail belästigt. Als sie ein Paket mit Spitzendessous bekommt, sucht sie Hilfe! - In einer Waschstraße versucht ein Mann, Blutflecken von der Rückbank zu entfernen. Eine Mitarbeiterin ruft die Polizei! - Die Beamten beruhigen zum wiederholten Mal ein zerstrittenes Ex-Paar. Sie wohnen im selben Haus und geraten regelmäßig aneinander. - Eine Frau soll einen Staubsaugerroboter manipuliert haben, um den Nachbarn auszuspionieren!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1