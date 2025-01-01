Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auto-Raub mit Baby an Bord

SAT.1Staffel 12Folge 136
Auto-Raub mit Baby an Bord

Auto-Raub mit Baby an BordJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 136: Auto-Raub mit Baby an Bord

45 Min.Ab 12

Auto samt Baby abgeschleppt! Eine junge Mutter fällt auf einen vermeintlichen Pannenhelfer herein, der nun ihr Kind in seiner Gewalt hat. - Gefährliche Beißattacke vor der Wache: Eine aggressive 28-Jährige verhält sich wie ein tollwütiger Hund und schnappt zu! - Auf der Suche nach ihrer vermissten Tochter wird eine verzweifelte Mutter mit drastischen Mitteln an ihrem Vorhaben gehindert.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen