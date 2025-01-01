Neffe von Martin Fuchs in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 139: Neffe von Martin Fuchs in Lebensgefahr
45 Min.Ab 12
Ein verunglücktes Auto wirft Fragen auf: Das Fahrzeug wurde von einem anderen gerammt, doch von den Fahrern fehlt jede Spur. Die Beamten finden heraus, dass am Steuer des Unfallwagens der Neffe ihres Kollegen Martin Fuchs gesessen hat. Für den Polizisten beginnt der vielleicht dramatischste Fall seiner Karriere. - Eine 18-Jährige verbringt die Nacht in ihrem Auto vor der Polizeiwache. Der Teenie ist nicht nur verletzt, sondern auch schwanger!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1