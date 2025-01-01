Auf Streife
Folge 14: Wenn der Sandmann kommt...!
45 Min.Ab 12
Vor der Wache trottet ein Mann im blutverschmierten Pyjama geisteabwesend auf einen Polizisten zu. In der Hand hält er ein blutiges Messer! - Eine Frau vermisst ihren Mann. Eigentlich hätte er im Büro sein müssen. - Ein Mädchen geht zur Therapie, um den Tod der Mutter zu verkraften. Eines Tages kehrt sie nicht zurück. - Ein Mann fällt in seinem Betrieb betrügerischen Handwerkern zum Opfer. Als er die Rechnung nicht zahlen will, werden die Betrüger äußerst gewalttätig.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
