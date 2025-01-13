Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Fahndungsbild bringt Zwillinge in die Bredouille

SAT.1Staffel 12Folge 148vom 13.01.2025
Folge 148: Fahndungsbild bringt Zwillinge in die Bredouille

45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Ein Kioskbesitzer hat eine Kundin auf einem Fahndungsplakat erkannt und zerrt sie zur Wache. Doch an der Geschichte mit dem Überfall ist etwas faul. - Manege frei für Intrigen! Die Polizei wird wegen eines misslungenen Messerwurfs gerufen. Hat der geübte Schausteller seine Gehilfin aus Liebesfrust attackiert? - Ein Priester wird am Telefon zur Teufelsaustreibung beordert! Zeitgleich ermitteln die Polizisten das erstaunliche Geheimnis einer Gogo-Tänzerin.

