SAT.1Staffel 12Folge 20vom 25.06.2025
45 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12

Die Freundin eines Gärtners bringt einen Blumentopf auf die Wache: Darin befindet sich eine Plastiktüte mit mehreren tausend Euro! - An einen Rollstuhl gefesselt und mit einer Tüte über dem Kopf wird eine Lehrerin zur Wache gebracht. Angeblich soll sie eine Schülerin geschlagen haben. - Ein 26-Jähriger verletzt sich in einem Escape-Room. Vom Betreiber fehlt jede Spur. - Ein Mann will den Nachbarswagen vor seiner Tür eigenhändig wegziehen ...

SAT.1
