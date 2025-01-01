Auf Streife
Folge 21: Max & Michel
45 Min.Ab 12
Eine Schwangere meldet ihren Mann als vermisst. Parallel werden Schüsse auf einem alten Fabrikgelände wahrgenommen. - Ein regungsloser Mann blockiert den Zugang zur Wache. Sein Gesicht ist schwer lädiert. - Schreie aus einem Einfamilienhaus: Ein blutiger Handabdruck an der Scheibe der Terrassentür deutet auf ein Gewaltverbrechen hin! - Ein Jogger meldet an der Zufahrt zu einem Bauernhof ein brennendes Fahrzeug ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© SAT.1