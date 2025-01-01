Auf Streife
Folge 3: Jonglage auf Messers Schneide
45 Min.Ab 12
Zwei Straßenjongleure sollen einen Paketboten ausgeraubt haben. Einer von ihnen hütet zudem ein trauriges Geheimnis. - Ein Mann kommt betrunken, verkleidet und gefesselt zur Wache. Der Stempel einer Bar führt die Polizisten zum Tatort. - Ein Mann meldet seinen Boxsack als gestohlen. Den hat seine Frau verkauft und wusste nicht, was darin war. - Ein bewaffneter Mann führt die Beamten in eine Schrebergartensiedlung. Nach einem Schuss herrscht höchste Alarmbereitschaft.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1