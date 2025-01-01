Auf Streife
Folge 34: Der kleine Maulwurf
45 Min.Ab 12
Erst passiert einer alleinerziehenden Werkstattangestellten ein gefährlicher Job-Patzer, dann ist ihr Sohn verschwunden! - Als die Boutique-Chefin außer Haus ist, stellt die Verkäuferin einen 15-jährigen Ladendieb. - Die Polizisten finden vor der Wache einen schlafenden Koch in einem Fass. Wie er dort hingekommen ist, weiß er nicht mehr... - Als eine Frau einen Überraschungsbesuch bei ihrer Schwester macht, erschauert sie: Blut auf der Türklinke und niemand öffnet!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1