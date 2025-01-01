Auf Streife
Folge 43: Kein Herz für Bedürftige
45 Min.Ab 12
Eine Achtjährige hat die Mutter im Supermarkt verloren und sucht Hilfe bei der Polizei ... Obwohl eine Frau zum Autokauf mit der Mutter verabredet ist, verspätet sie sich. Vor Ort findet sie die bewusstlose Mutter vor ... Ein 17-Jähriger wird in einem Kartoffelsack von einem Landwirt auf die Wache gebracht. Er bezichtigt ihn des Hausfriedensbruchs ... Eine Nachbarschaftsfehde endet im Desaster: Als die Polizisten eintreffen, finden sie Spuren eines ausgearteten Streits.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
