Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Lustobjekt

SAT.1Staffel 12Folge 50vom 14.03.2025
Lustobjekt

LustobjektJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 50: Lustobjekt

45 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Ein Hausmeister wird in seinem Auto vor der Berufsschule mit offener Hose erwischt. Auf seinem Handy ist eine Dating-App mit dem Profil einer Schülerin geöffnet: Die Schülerin wird vermisst. Verbrecher oder Verzweiflungstat? Ein Mann zeigt sich auf dem Revier selbst an. Seine Geschäftspartnerin traut ihm den Überfall aber nicht zu. Ein 17-jähriger Nachbarssohn erhält von seiner Freundin eine beunruhigende Nachricht: "Hilfe, er bringt mich um!".

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen