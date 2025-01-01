Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Polizei hebt Hanfplantage aus

SAT.1Staffel 12Folge 57
Polizei hebt Hanfplantage aus

Polizei hebt Hanfplantage ausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 57: Polizei hebt Hanfplantage aus

44 Min.Ab 12

Bei einem Routineeinsatz beobachten die Beamten den Balkonsturz eines Mannes! Bei der Erstversorgung stellen sie ein Tütchen Gras und eine Visitenkarte sicher. Eine Analyse ergibt, dass die Droge lebensgefährlich präpariert wurde. - Nach einem späten Termin mit einem Patienten verschwindet die Therapeutin! Am nächsten Morgen findet ihr Mann im leeren und verwüsteten Behandlungszimmer ein Diktiergerät, welches Aufschluss über ihr Verschwinden gibt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen