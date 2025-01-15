Auf Streife
Folge 7: Fangfrischer Popo
45 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Eine Frau sucht ihren Vater, der an Diabetes leidet: Der Angler war am See. Dort ist nur noch seine Hose, die mit einem Harpunenpfeil im Baum steckt! - Eine Scheidungsanwältin erhält anonyme Todesdrohungen! Es gibt gleich zwei Verdächtige mit unterschiedlichen Motiven. - Ein Mann rennt mit stark verletzter und erröteter Glatze schreiend aus einer Heilkunde-Praxis. - Als sich eine temporär sehgeschwächte Singlefrau ins Bett legt, kuschelt sich plötzlich jemand an sie.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1