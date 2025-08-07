Freundin hütet schreckliches GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 10: Freundin hütet schreckliches Geheimnis
45 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Eine 40-Jährige vermutet ein schweres Verbrechen in ihrem Mietshaus. Polizistin Nadja Stern ermittelt und stößt zu ihrem Entsetzen auf ein bekanntes Gesicht. - Eine Mutter soll zur Entlassung ihrer Tochter 5.000 Euro an die Polizei zahlen. Die verdächtige Kautionsforderung führt auf die Spur pikanter Familiengeheimnisse. - Notfall auf Sportplatz: Ein Trainer bricht mit einem anaphylaktischem Schock zusammen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
