Auf Streife
Folge 107: Inszenierter Abschiedsbrief?
44 Min.Ab 12
Der Chef eines Handwerkbetriebs hat einen Abschiedsbrief seines Bruders und Mitinhabers gefunden. Warum sollte sich der sonst so lebensfrohe Mann etwas antun wollen? - Die Steuerung und Bremsen des E-Scooters einer Angestellten haben in voller Fahrt versagt. Zufall oder Manipulation? - Eine Frau kommt mit einem blutüberströmten Puppenkopf, den sie vor ihrer Tür gefunden hat, auf die Wache. Welche Nachricht steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1