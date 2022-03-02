Parkplatz-Drama: Bewaffneter Mann steigt zu Frau ins AutoJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Parkplatz-Drama: Bewaffneter Mann steigt zu Frau ins Auto
45 Min.Folge vom 02.03.2022
Es könnte ihr letztes Lebenszeichen sein: Als Jasmin ein Happy Birthday-Video aufnimmt, taucht ein Maskierter auf und hält ihr ein Messer an die Kehle. - Eine Sexpuppe als Beifahrerin sorgt für Verwirrung auf dem Wacheparkplatz. Die Innereien der aufblasbaren Freundin verwandeln Belustigung in Sorge. - Pulstreibende Wendung beim Routineeinsatz: Vor den Augen der Polizisten fliegt ein Mann aus dem zweiten Stock eines Bürogebäudes! Gesprungen oder gestoßen?
