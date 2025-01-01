Auf Streife
Folge 44: Rollstuhl in Flammen
45 Min.Ab 12
Harmloser Streich oder fieses Attentat? Der Rollstuhl einer verunfallten Dachdeckerin steht in Flammen! - Vermeintlich angetrunken fährt eine 25-Jährige in die Mülltonnen vor der Wache. Die Polizisten entdecken allerdings eine Einstichstelle in ihrem Bein. - Eine Pilzsammlerin verschwindet spurlos! Laut Zeugen scheint sie in der Gewalt einer Person im Ganzkörper-Schutzanzug zu sein ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
