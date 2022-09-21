Auf Streife
Folge 75: Waffenfund im Wald
45 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 12
Als zwei Teenager im Wald ein Waffendepot finden, müssen die Beamten schnell handeln, um das Schlimmste zu verhindern. Denn die alten Wehrmachtwaffen könnten jederzeit hochgehen. - Als ein Mann kurz vor seiner Hochzeit aufgegriffen wird, verschwindet zeitgleich seine Zukünftige. Die Beamten stehen vor einem Rätsel. - Als eine junge Frau in einem Parkhaus verschleppt wird, bittet deren Mutter um Hilfe. Die Beamten setzen alles daran, um herauszufinden, was geschehen ist.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1