SAT.1Staffel 13Folge 76vom 04.10.2022
45 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12

Fast ertrunken! Ein Mann wird aus dem See gerettet, während sich der Stalker einer 29-Jährigen als Privatdetektiv entpuppt! Was verbindet die beiden Vorfälle? - Eine Schulleiterin meldet Drohnachrichten, die an ihr Gymnasium gesendet wurden. Steckt ein suspendierter Lehrer dahinter, der Schülerinnen belästigte? - Das Bett eines schlafenden Paares wurde nachts beschmiert. Ein diffamierendes Plakat an der Hausfassade lässt darauf schließen, dass jemand die beiden bloßstellen will.

