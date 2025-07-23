Auf Streife
Folge 83: Camgirl in Gefahr
45 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Ein Student wurde über den Computerbildschirm Zeuge, wie seine Kommilitonin von einem Mann vom Rechner weggezerrt wurde. Dann brach die Verbindung ab. - Eine nicht bezahlte Wucherrechnung im Restaurant lässt den Besitzer durchdrehen. Die Beamten kommen hinter sein Geheimnis, von dem nicht einmal seine Frau weiß. - Ein Einbruch bei einer Lehrerin, wirft Rätsel auf. Das Mysteriöse: Das Bargeld liegt unberührt auf dem Tisch. Worauf hat es der Einbrecher abgesehen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1