Camgirl in Gefahr

SAT.1Staffel 13Folge 83vom 23.07.2025
Folge 83: Camgirl in Gefahr

45 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Ein Student wurde über den Computerbildschirm Zeuge, wie seine Kommilitonin von einem Mann vom Rechner weggezerrt wurde. Dann brach die Verbindung ab. - Eine nicht bezahlte Wucherrechnung im Restaurant lässt den Besitzer durchdrehen. Die Beamten kommen hinter sein Geheimnis, von dem nicht einmal seine Frau weiß. - Ein Einbruch bei einer Lehrerin, wirft Rätsel auf. Das Mysteriöse: Das Bargeld liegt unberührt auf dem Tisch. Worauf hat es der Einbrecher abgesehen?

SAT.1
