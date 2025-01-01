Cousine von Polizistin Nesrin Yaman verschlepptJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 84: Cousine von Polizistin Nesrin Yaman verschleppt
45 Min.Ab 12
Als Nesrin Yamans Cousine Asena verschleppt wird, gerät ihr Ex-Freund ins Visier der Beamten. Doch dann erhalten die Polizisten Hinweise, die sie zum Arbeitsplatz von Asena führen und ein rassistisches Tatmotiv vermuten lassen. Ist das der wahre Grund für das Verbrechen oder steckt etwas anderes dahinter? - Die Polizei ermittelt, weil eine 15-Jährige Liebesbriefe von einem 40 Jahre alten Mann erhält!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
