Auf Streife
Folge 96: Vom bösen Wolf angegriffen
45 Min.Ab 12
Ein Mann in Wolfsmaske treibt sein Unwesen und greift eine Frau an. Die Tat steht im Zusammenhang mit einem mysteriösen Gemälde. Doch was hat der Täter vor? - Bei einem Wasserbombenangriff auf die Wache wird eine Rentnerin als Zeugin befragt und hat augenscheinlich etwas zu verbergen! - Als eine Lehrerin in der Nähe eines Lokals verschwindet, zeigt sich die Besitzerin ahnungslos, doch dann kommen die Beamten verschwörerischen Aktivitäten auf die Spur!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1