Ladenbesitzerin absichtlich angefahren?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 98: Ladenbesitzerin absichtlich angefahren?
45 Min.Ab 12
Nach einem Überfall auf ein Café wird die Besitzerin angefahren und verletzt. Die Beamten gehen mehreren Zeugenhinweisen nach und ermitteln, dass einer lügt! - Nachdem die Beamten wegen eines entführten Teenies die Ermittlungen einleiten, meldet sich das Opfer. Der Erleichterung folgt jedoch eine Schreckensnachricht! - Als ein Mann bei einem Hausflohmarkt seinen gestohlenen Besitz erkennt, gerät ein Mutter-Sohn-Gespann in Verdacht. Doch sind sie wirklich dreiste Diebe?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1