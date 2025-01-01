Auf Streife
Folge 101: Ärger in der Anwaltskanzlei
46 Min.Ab 12
Ein 41-Jähriger randaliert in einer Anwaltskanzlei. Die Rechtsanwältin weiß sich nicht mehr zu helfen und alarmiert die Polizei. - Ausgerechnet in einem Puff greifen die Beamten einen Jungen auf der behauptet, dort zu wohnen. Sagt er die Wahrheit? - Eine 28-Jährige greift aus Selbstschutz zum Elektro-Schocker, als ihr Nachbar sie im Waschkeller erschreckt. Einige Tage zuvor wurde sie dort beinahe vergewaltigt. Hatte sie im Affekt die richtige Intuition?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1