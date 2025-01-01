Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 118
Folge 118: In die Wolle bekommen

44 Min.Ab 12

Während eines Strickkurses beschuldigt eine 36-Jährige ihre Schwägerin, ihrem Bruder ein Kuckuckskind unterjubeln zu wollen. Im folgenden Streit greift sie zur nächstliegenden Waffe - einer Stricknadel. - Die Besitzerin eines Elektrofachhandels ist sich sicher, dass sie einer Kundin den Kaufbetrag zurückgegeben hat. Diese hat aber angeblich kein Geld bekommen. - Ein Fünfjähriger sitzt am Steuer eines Autos und verursacht einen Unfall. Die Mutter ist weit und breit nicht zu sehen.

