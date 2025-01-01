Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Oh la la willst du eine Pizza

SAT.1Staffel 2Folge 122
Oh la la willst du eine Pizza

Auf Streife

Folge 122: Oh la la willst du eine Pizza

46 Min.Ab 12

Ein Pizzabote verlässt seinen Lieferwagen, um nach der Lieferadresse zu suchen. Als er zurückkehrt, sind zehn Pizzen verschwunden. - Allgemeine Verkehrskontrolle: Eine Mutter reagiert aggressiv auf die Fragen der Polizisten. Ein Drogenschnelltest lässt die junge Frau komplett ausrasten. - Kurz vor einem Ballett-Vortanzen erleidet eine Neunjährige einen schweren allergischen Schock. Die Mutter ist sich sicher, dass die Konkurrenz ihrer Tochter dafür verantwortlich ist.

