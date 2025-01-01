Auf Streife
Folge 123: Der Teufel trägt Sneaker
46 Min.Ab 12
Ein 15-Jähriger wird in einem Schuhgeschäft dabei erwischt, wie er Sneaker stehlen wollte. Angeblich wurden ihm kurz zuvor seine Schuhe geklaut. - Ein junger Mann belagert einen Arzt, da er angeblich sterbenskrank ist und behandelt werden will. Doch warum bleibt der Arzt untätig? - Ein 28-Jähriger erhält durchgehend Anrufe auf seinem Handy. Am Ende der Leitung hört er hilflose Schreie. Doch wer ist der Anrufer?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1