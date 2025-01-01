Auf Streife
Folge 140: Der vermisste Hund
45 Min.Ab 12
Ein 14-Jähriger verschwindet auf der Suche nach seinem Hund im Garten der Nachbarn. Seine Mutter hegt sofort den Verdacht, dass die Nachbarn dahinter stecken. - Eine 42-Jährige ruft die Polizei, da ihr eine junge Frau vors Auto gelaufen ist. Als die Verunfallte zu sich kommt, kann sie nicht schnell genug das Weite suchen. - Vor der Wohnung eines Journalisten wüten mehrere Bürger mit Schildern, auf denen er als Kinderschänder beschimpft wird.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1