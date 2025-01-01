Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mi Casa es su Casa

SAT.1Staffel 2Folge 145
Mi Casa es su Casa

Mi Casa es su CasaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 145: Mi Casa es su Casa

46 Min.Ab 12

Ein 45-Jähriger schmeißt eine Grillparty. Als seine Ehefrau mit einem Gast im Schlafzimmer verschwindet, fackelt der Gastgeber nicht lange und greift zur Grillzange. - Während einer standesamtlichen Trauung taucht die Ex-Freundin des Bräutigams auf und behauptet, dass ihre Beziehung zu ihm nicht beendet ist - sie will sogar von ihm schwanger sein! Nach dem schockierenden Geständnis, schnappt sich die zukünftige Braut ein Salutgewehr und geht auf die angebliche Geliebte los.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen