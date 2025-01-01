Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 149
46 Min.Ab 12

Eine besorgte Hausbesitzerin meldet der Polizei einen Einbruch. Sie ist sich sogar sicher, dass sich der Einbrecher noch im Haus befindet. - Ein aufgeregter Jogger ruft die Polizisten zu einem kleinen Waldstück. Der Mann hat dort einen vermeintlichen Selbstmörder entdeckt. - Die Beamten werden bei ihrer Streifenfahrt auf einen Fahrer aufmerksam, der ein Stopp-Schild ignoriert. Als sie den Wagen anhalten, verweist der ältere Herr auf seine diplomatische Immunität.

