Auf Streife
Folge 149: Pornohefte auf dem Schulhof
46 Min.Ab 12
Eine besorgte Hausbesitzerin meldet der Polizei einen Einbruch. Sie ist sich sogar sicher, dass sich der Einbrecher noch im Haus befindet. - Ein aufgeregter Jogger ruft die Polizisten zu einem kleinen Waldstück. Der Mann hat dort einen vermeintlichen Selbstmörder entdeckt. - Die Beamten werden bei ihrer Streifenfahrt auf einen Fahrer aufmerksam, der ein Stopp-Schild ignoriert. Als sie den Wagen anhalten, verweist der ältere Herr auf seine diplomatische Immunität.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1