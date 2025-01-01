Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Selbsthilfe gegen Raser

SAT.1Staffel 2Folge 152
Selbsthilfe gegen Raser

Auf Streife

Folge 152: Selbsthilfe gegen Raser

45 Min.Ab 12

Ein 15-Jähriger wird dabei erwischt, wie er Sneaker stehlen wollte. Angeblich wurde er kurz zuvor ein Diebstahlopfer und um seine Schuhe beklaut. - Eine 41-Jährige wird auf einem Parkplatz zugeparkt. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, taucht ihr Freund auf und macht sie lautstark dafür verantwortlich. - Ein Rentner randaliert in der Notaufnahme, weil er nach zweistündiger Wartezeit von der Krankenschwester nach Hause geschickt wird, ohne mit einem Arzt gesprochen zu haben.

