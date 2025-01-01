Auf Streife
Folge 160: Der Nachbar wars
46 Min.Ab 12
Ein Rentner soll eigenhändig die Ruhestörung der Nachbarn beendet haben. Doch der Beschuldigte weiß von nichts. - Ein 42-Jähriger ruft nachts die Polizei, weil er befürchtet, Zeuge einer Vergewaltigung geworden zu sein. Doch schnell erkennen die Beamten hinter den Schreien ein lustvolles Stöhnen aus dem Haus des Melders. - Ein Kioskbesitzer hat mutig einen Räuber überwältigt und an einen Stehtisch geklebt. Eine junge Kundin behauptet aber, dass es keinen Raubüberfall gab.
