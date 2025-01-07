Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Junges Mädchen bekommt Baby von Freund der Mutter

SAT.1Staffel 2Folge 20vom 07.01.2025
Folge 20: Junges Mädchen bekommt Baby von Freund der Mutter

44 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Gartenlaube gerufen, in der ein junges Mädchen ein Baby auf die Welt gebracht hat. Die Teenagerin ist stark verstört und versucht auf dem Weg ins Krankenhaus zu fliehen. Wovor hat sie so große Angst? Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle flüchten der junge Fahrer und seine Mutter, sodass eine Fahndung nach ihnen ausgeschrieben wird. Als der Wagen kurze Zeit später ausfindig gemacht wird, verhalten sich Mutter und Sohn weiterhin sehr verdächtig ...

SAT.1
