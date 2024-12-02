Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Polizei fasst den Gespensterjäger

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 02.12.2024
Polizei fasst den Gespensterjäger

Polizei fasst den GespensterjägerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 26: Polizei fasst den Gespensterjäger

44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Ein Passant informiert die Polizei, weil er nachts verdächtige Personen in einer Ruine sieht. Als die Beamten eintreffen, können sie die Eindringlinge - zwei Schuljungen - ausfindig machen. Die Erklärung, was sie dort zu suchen hatten, ist mehr als außergewöhnlich. Außerdem werden die Beamten von zwei älteren Damen gerufen, die Angst haben, dass ihrer Nachbarin etwas zugestoßen ist. Diese hat zum Geburtstagskaffee eingeladen, öffnet aber seit einer Stunde nicht die Tür.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen